Brezilya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü var!
Brezilya'da yaşanan otobüs kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu en az 19 kişi hayatını kaybetti.
Korkunç kaza, ülkenin güney eyaletlerinden Parana'ya bağlı Guaratua'nın dağlık bir bölgesinde meydana geldi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 56 kişiyi taşıyan otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 19 kişi ölürken, bir kısmı ağır olmak üzere 33 kişi yaralandı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Otobüsün kuzeydeki Ananindeua şehrinden Santa Catarina eyaletine bağlı tatil kenti Camboriu'ya gittiği öğrenildi. Kazaya başka bir araç karışmazken, otobüsün sürücüsü sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
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