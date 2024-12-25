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Brezilya’da köprü çöktü... Araçlar nehre düştü: 2 ölü 14 kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Brezilya#Köprü#Çökme
Brezilya’da köprü çöktü... Araçlar nehre düştü: 2 ölü 14 kayıp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 07:00

Brezilya’da Estreito ve Aguiarnopolis şehirlerini bağlayan köprü çöktü. Köprü üzerinde bulunan araçlar, 50 metre yükseklikten suya gömüldü.

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Brezilya’da Aguiarnopolis Belediye Meclisi Üyesi Elias Junior, Estreito ve Aguiarnopolis arasındaki köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çektiği sırada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne düştüğü açıklandı. Meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Nehre düşen 14 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu açıklandı.

Brezilya’da köprü çöktü... Araçlar nehre düştü: 2 ölü 14 kayıp

TEHLİKELİ KİMYASAL NEHRE KARIŞTI

Yetkililer, çökme sırasında köprüden geçen bir tankerin sülfürik asit taşıdığını ve nehre düştüğünü, tankerden sızan kimyasalın nehre karışması nedeniyle kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını ifade etti. Estreito ve Aguiarnopolis şehirleri arasında 533 metre uzunluğundaki köprü 1960’larda inşa edilmişti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve konunun yakından takip edildiğini belirtti.

 

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#Brezilya#Köprü#Çökme

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