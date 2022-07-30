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Brezilya’da kan donduran olay… Anne ve çocukları 17 yıl hapis tutukları evden kurtarıldı!

#Brezilya#Hapis Tutulmuş#Dehşet Evi
Brezilya’da kan donduran olay… Anne ve çocukları 17 yıl hapis tutukları evden kurtarıldı

Brezilya’da ortaya çıkarılan korkunç olay dünya medyasında kendine yer buldu. Bir ihbar üzerine girdikleri evde 17 yıldır hapis tutulan bir kadın ve çocuklarını bulan polis şaşkına döndü. Yaşananların inanılmaz detayları ise adeta duyanı şoke etti…

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Brezilya polisi aldığı isimsiz ihbar üzerine Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'ndeki Guaratiba'daki bir eve girdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Evde bir kadın ve iki çocuğu vardı.

Perişan haldeki evde bulunan anne ve çocukları yetersiz beslenme yüzünden yerlerinden bile kıpırdayamıyordu.

POLİS, GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Polis, kurtarma operasyonu sırasındaki kurbanlara tıbbi yardım sağlamanın endişesini yaşadı. Olay yerinde bulunan polislerden biri, gördüklerini "Durum korkunçtu" diye özetledi.

Aynı polis memuru sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya ilk gelen polisler bu çocukları bağlı buldular. Daha sonra olay yerine geldiğimde onların kirli ve yetersiz beslenmiş olduklarını gördüm. Bu yüzden endişeye kapılıp acil olarak tıbbi yardım sağlamaya çalıştım. Brezilya Acil Durumlar Yardım ekipleri tüm yardımı sağlamak için çağrıldı" dedi.

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Kurbanlar, 17 yıl boyunca Rio'nun Batı Bölgesi'ndeki Guaratiba'daki o evde mahsur kaldı. Çocuklar yetişkindi ancak yetersiz beslenme nedeniyle çocuk gibi görünüyorlardı.

Brezilya’da kan donduran olay… Anne ve çocukları 17 yıl hapis tutukları evden kurtarıldı

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“ONA DJ DİYORLAR”

Bunu yapan adam, yardım çığlıklarını bastırmak için yüksek sesle müzik dinlediği için DJ olarak adlandırıldı.

Kurbanlar Rocha Faria Hastanesi'ne kaldırılırken bu korkunç işkenceyi yapan kişinin kadının kocası ve çocukların babası olan Luiz Antônio Santos Silva olduğu açıklandı.

Anne ve çocukları henüz taburcu olamadı ve tedavi görmeye devam ediyorlar.

Hastaneden yapılan açıklamada "Üç hastada da dehidratasyon (vücutta ciddi su kaybı) ve ciddi yetersiz beslenme var ancak stabilize edildiler ve sosyal ve zihinsel sağlık hizmetleri tarafından izlenmenin yanı sıra gerekli tüm klinik bakımı alıyorlar." Açıklaması geldi.

FAİL CANİ BABA ÇIKTI!

Cani baba Luiz Antônio önce karakola götürüldü. Daha sonra Benfica cezaevine nakledildi. Rio de Janeiro Adalet Divanı'na göre, henüz bir velayet duruşması açılmış değil.

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Luiz Antônio Santos Silva’nın adam kaçırma, haksız yere hapsetme, saldırganlık, kötü muamele ve işkence suçlarıyla mahkûm edilmesi bekleniyor.

Rio de Janeiro Kamu Savunma Bürosu psikoloğu Pamella Rossy, Brezilya haber kanalı g1'e verdiği demeçte, bu ailenin tıbbi bakım aldıktan sonra, yeniden sosyalleşebilmesi ve topluma karışabilmesi için belediyenin Sosyal Yardım birimine sevk edileceğini açıkladı.

Brezilya’da kan donduran olay… Anne ve çocukları 17 yıl hapis tutukları evden kurtarıldı

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TIBBİ YARDIM YETMEZ

Sevk işleminden sonra bir ekip, bu kadın ve çocuklarının diğer aile üyeleriyle bir destek ağı olup olmadığını görmek için vakayı analiz edecek. Bir destek ağı yoksa, bir aile sığınma evine yönlendirilecekler.

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Pamella Rossy “Yaşanan şiddetin üstesinden gelmeyi ve sağlık, barınma, eğitim gibi temel haklara erişmeyi amaçlayan bir takipten geçecekler” sözlerini kullandı.

Psikolog, "Fizyolojik hasara ek olarak, bu insanlar ruhsal ve bilişsel kayıplarla da uğraşacaklar. Bakıma ve kamu politikalarına erişime ihtiyaçları olacak" diye ekledi.

"Bu kadar ciddi bir durumda, tek başına yürütülecek bir çalışma onların itibarlarını geri kazanmalarını garanti etmez. Bu insanların 17 yılda tüm bu şiddetin yol açtığı psikolojik travmayı atlatmaları ve onurlu bir yaşam sürmeleri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var”

Brezilya’da kan donduran olay… Anne ve çocukları 17 yıl hapis tutukları evden kurtarıldı

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DEHŞET EVİNDE NELER YAŞANDI?

Kurtarıldıktan kısa bir süre sonra kadın, polise, kendisinin ve çocuklarının kalıcı olarak fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ve üç gün yemek yemeden yaşayabileceklerini söyledi. Ayrıca Luiz Antonio'nun, kendisinin çalışmasına ve çocuklarının okula gitmesine asla izin vermediğini belirtti.

Yapılan araştırmalar saldırgan, kadının kocası ve çocukların babası Luiz Antônio Santos Silva. Adama kurbanların yardım çığlıklarını bastırmak için yüksek sesle müzik dinlediği için DJ lakabını takıldı.

Çocuklar 19 ve 22 yaşlarında ancak komşularına göre yetersiz beslenme nedeniyle 10 yaş civarında görünüyorlar.

Brezilya’da kan donduran olay… Anne ve çocukları 17 yıl hapis tutukları evden kurtarıldı

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Aynı komşular, Luiz Antônio'nun yiyecek bağışları aldığını, ancak aileye vermemek için çöpe attığı için ailenin aç olduğunu da belirttiler.

Ailenin bir diğer komşusu Sebastiao Gomes da Silva, ailenin kurtarıldığı gün çocuklarından birine meyve vermeyi başardığını söyledi. "Zavallı çocuk muzu aldı ve yedi, üstelik kabuğuyla beraber. Gerçekten çok acıkmıştı."

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