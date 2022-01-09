Brezilya'da inanılmaz olay! Dev kaya üzerlerine düştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: Yönetim istifaGalatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto! Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: 'Yönetim istifa'#Galatasaray
Bakan Akardan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerdeBakan Akar'dan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerde#Milli Savunma Bakanı
Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü! Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...#Başakşehir
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyun!#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririzErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Brezilyada inanılmaz olay Dev kaya üzerlerine düştüBrezilya'da inanılmaz olay! Dev kaya üzerlerine düştü#Brezilya
Galatasarayda büyük yıkım Evinde tek golle kaybetti...Galatasaray'da büyük yıkım! Evinde tek golle kaybetti...#Galatasaray
Meksikada bir ilk Tlachichuca şehrine kar yağdıMeksika'da bir ilk! Tlachichuca şehrine kar yağdı#Meksika
Kritik toplantı sona erdi Bakan Nebatiden kadın istihdamı vurgusuKritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den 'kadın istihdamı' vurgusu#Nureddin Nebati
TTBye TURKOVAC tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınızTTB'ye 'TURKOVAC' tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınız!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Volkan Demirelden olay sözler Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırımVolkan Demirel'den olay sözler! 'Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırım'#Volkan Demirel
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Avrupanın göbeğinde tepki çeken karar Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...Avrupa'nın göbeğinde tepki çeken karar! Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...#Norveç
Erol Buluttan inanılmaz seri Volkan Demirele ilki yaşattıErol Bulut'tan inanılmaz seri! Volkan Demirel'e ilki yaşattı#Gaziantep Fk
HABERLERDünya Haberleri

Brezilya'da inanılmaz olay! Dev kaya üzerlerine düştü

#Brezilya#Turist#Kaya

Brezilya’nın turizm kentlerinden Capitolio’daki bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio’da bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçası düştü. Minas Gerais itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Capitolio şehrinde yaşanan olayda düşen kaya parçasının 3 tekneye isabet ettiği bildirilerek, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan 23’ünün iyi durumda olduğu ve evlerine gönderildiği belirtilerek, 11 yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer ayrıca, olay anında koyda yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu ancak bir çoğunun kaza yerinden uzaklaşarak kurtulduğunu açıklarken, düşen kayanın isabet ettiği 3 tekneden 2’sinin battığını aktardı. Olaydan kısa zaman önce bazı turistler, kayalıklardan küçük parçaların düştüğünü fark ederek video çekmeye başlarken, kayalıklara yakın olan teknelere ıslık çalarak uyarmaya çalıştığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Turist#Kaya

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı