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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 14:36,Son Güncelleme:/

Brezilya'da ilk corona virüs vakası tespit edildi

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Brezilya'da ilk corona virüs vakası tespit edildi
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakası görüldü. İtalya'dan seyahatten dönen hasta, Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü İtalya'nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat'ta iş için seyahat eden, Sao Paulo şehrinde yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamının, hastalık şüphesiyle dün hastaneye başvurduğu belirtildi.

Yapılan testler sonucu hastanın Kovid-19 taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, hastanın yolculuk sırasında, Brezilya'ya döndüğü sürede ve hastaneyi ziyaretinde temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Hasta, Brezilya'da ve Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

İtalya'da Kovid-19, şu ana kadar 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişide tespit edildi. En çok vaka, 240 hastayla Milano kentinin merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.

 

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