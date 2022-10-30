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Brezilya’da ikinci tur Lula mı Bolsonaro mu

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#Latin Amerika#Brezilya#Seçim
Brezilya’da ikinci tur Lula mı Bolsonaro mu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 07:00

Latin Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya’da halk, bugün yapılacak ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde ülkeyi 2023-2027 yıllarında yönetecek devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

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2 Ekim’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde solcu aday Lula da Silva yüzde 48.43 oy alırken sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da yüzde 43.20 oy almıştı. Devlet başkanlığı seçimleri için yapılan anketlerin ortalaması, Lula da Silva’nın yaklaşık yüzde 48, Bolsonaro’nun ise ortalama yüzde 45 oy alacağı tahmininde bulunuyor. Birinci turda yüzde 4.16 oy alan Brezilya Demokratik Hareketi’nin adayı Tebet ile yüzde 3.4 oy alarak dördüncü olan Ciro Gomes’in adayı olduğu Demokratik İşçi Partisi, ikinci turda Lula da Silva’ya desteğini duyurmuştu.

 

 

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#Latin Amerika#Brezilya#Seçim

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