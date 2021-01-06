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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 20:50 | Son Güncelleme:

Brezilya'da helikopter kazası!

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Brezilya'da helikopter kazası!
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Brezilya'nın güney doğusundaki Esprito Santo eyaletine bağlı Vila Velha kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya'da yayın yapan G1'de yer alan habere göre, sebebi henüz belirlenemeyen kazada, helikopterin sahibi ve pilotu Octavio Schneider ile yanında bulunan Lucimara Poleto olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öğlen saatlerinde Rivera Barra Mahallesi'nde meydana gelen kazadan kısa bir süre sonra bölge sakinlerinin itfaiyeye haber verdiği ve Schneider ve Poleto'yu helikopterden çıkardığı bildirildi.

Brezilyada helikopter kazası


İtfaiye Şefi Pedroni, halkın, kazada hayatını kaybedenlere ilk yardım uyguladığı ancak durumları ağır olduğu için bu kişilerin kurtarılamadığını söyledi.

Helikopterin düşüş sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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