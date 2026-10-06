Brezilya’da gözler ikinci turda: Bolsonaro önde Lula peşinde

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Flavio’nun Liberal Partisi (PL) de Kongre seçimlerinde en güçlü parti haline gelerek Brezilya siyasetinde sağın ağırlığını artırırken ilk tur sonucu, Latin Amerika’da son yıllarda güç kazanan sağ ve aşırı sağ siyasetin bölgedeki etkisini de yeniden gündeme taşıdı. Arjantin’de Javier Milei’nin iktidara gelmesi, Kolombiya ve Şili’de sağ ve aşırı sağ adayların elde ettiği seçim başarılarının ardından gözler şimdi bölgenin en büyük ülkesi ve ekonomisi Brezilya’ya çevrildi.

DÖRT YIL SONRA HESAPLAŞMA

İkinci tur, dört yıl önceki seçim krizinin gölgesinde gerçekleşecek. Lula, 2022’de Jair Bolsonaro’yu yaklaşık 2 puan farkla yenerek üçüncü kez devlet başkanı olurken, Bolsonaro sonucu kabul etmemiş ve destekçileri 8 Ocak 2023’te başkent Brasilia’daki Kongre binası, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme’yi basmıştı.Bolsonaro, iktidarını korumak amacıyla darbe planlamakla suçlanarak yargılama sonucunda 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yeniden aday olması yasaklanan eski başkan, şimdi oğlu Flavio’nun seçim kampanyasının merkezinde. Flavio, seçilmesi halinde babası ve 8 Ocak olaylarından sorumlu tutulan destekçileri için af çıkaracağını açıkladı.