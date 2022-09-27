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Brezilya’da dehşete düşüren cinayet… 7 aylık hamile kadın vahşice katledildi! Sebebi yapılan ayin mi?

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#Brezilya#Hamile Kadın Cinayeti#Ayin
Brezilya’da dehşete düşüren cinayet… 7 aylık hamile kadın vahşice katledildi Sebebi yapılan ayin mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 15:32

Brezilya’da yaşanan korkunç cinayet, detaylarının bir bir ortaya çıkmasıyla duyan herkesin kanını dondurdu. Gencecik bir hamile kadının cesedinin bulunmasıyla başlayan soruşturma ortaya korkunç gerçeği çıkardı.

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Brezilya’nın Sao Paolo eyaletinde yaşanan cinayet korku filmlerini aratmayacak bir şekilde gerçekleşti.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Mogi Guacu beldesinde yaşayan üç çocuk annesi 24 yaşındaki Ohana Karolin, geçtiğimiz günlerde öldürüldüğünde dördüncü çocuğuna yedi aylık hamileydi.

YOLUN KENARINDA KORKUNÇ HALDEKİ CESEDİ BULUNDU

Yoldan geçenler, Portal dos Lagos'ta rahmi kesilmiş ve vücudu paramparça halde bir kadın cesedi buldular.

Bölgenin farklı mezheplerden birçok evanjelik kiliselerle çevrili bir yer olduğu açıklandı.

Kadının üzerinde sadece bir tişört vardı ve polis memurları cansız bedeninin yanında bir şort, bir çift parmak arası terlik ve bir miktar bozuk para buldular.

Brezilya’da dehşete düşüren cinayet… 7 aylık hamile kadın vahşice katledildi Sebebi yapılan ayin mi
Genç kadının önceki evliliğinden de çocukları vardı

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AYİNDE KURBAN MI EDİLDİ?

Yetkililer yaptıkları ilk açıklamada kadının öldürülme şeklinin bir ayini anımsattığını ve kadının dini bir ölüm ayinine benzer bir kurban etme eylemine kurban gitmiş olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan polis, vahşi cinayetin arkasında bir partner veya erkek arkadaş olup olmadığını da araştırıyor.

Ohana Karolin’in cesedi bulunduktan sonra cesedi teşhis etmek için hemen çocuklarının babası olan eski kocasını arandı.

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Brezilya’da dehşete düşüren cinayet… 7 aylık hamile kadın vahşice katledildi Sebebi yapılan ayin mi
ARKADAŞINDAN DİKKAT ÇEKEN ÇETE AÇIKLAMASI

Karolin’in arkadaşlarından biri ise Sao Paulo’daki yerel haber sitesi UOL'ye şunları söyledi:

“Bir tür çeteyle tanıştı ve aralarına girdi. Oldukça ‘sert’ bir çete. Hatta bu yüzden son zamanlarda ondan biraz uzaklaştım. Ama ona ne olduğunu bilmiyorum. O gerçekten güzeldi, hep iyi vakit geçirirdi. Herkes onu severdi.”

Bir başka arkadaşı ise olayın yaşandığı gün Ohana’yı, ece yarısı civarında siyah bir arabanın içinde gördüğünü iddia etti.

Diğer görgü tanıkları da aynı gün sabah saat 3 civarında olay yerinin yakınında aynı araç gibi görünen bir şeyi gördüklerini doğruladılar.

Brezilya’da dehşete düşüren cinayet… 7 aylık hamile kadın vahşice katledildi Sebebi yapılan ayin mi
SIK SIK AÇIK HAVADA AYİN DÜZENLİYORLAR

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve Adli Tıp Enstitüsü ve Kriminalistik Enstitüsü'nden bir takip analizi bekliyor.

Suç, Mogi Guacu Genel Soruşturma Karakolunda cinayet olarak kaydedildi.

Katolik ve oldukça dindar bir ülke olan Brezilya’da birçok şehirde düzenli olarak açık havada ayinler ve nöbetler düzenleniyor.

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