MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBrezilya'da Corona Virüsten son 24 saatte 674 ölüm
GeriDünya Brezilya'da Corona Virüsten son 24 saatte 674 ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Brezilya'da Corona Virüsten son 24 saatte 674 ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brezilya'da Corona Virüsten son 24 saatte 674 ölüm
Abone Olgoogle-news

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle 674 kişi daha yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 674 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 792’ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 13 bin 140 artarak 254 bin 220’ye ulaştı.

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle