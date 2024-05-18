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Brezilya'da can kaybı 154'e yükseldi

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#Brezilya#Sel#Can Kaybı
Brezilyada can kaybı 154e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 11:28

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e yükseldi. Kaybolanların sayısı ise 94 olarak güncellendi.

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Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.

Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiği, 806 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaybolanların sayısının 94 olarak güncellendiği aktarıldı.

Selden 2 milyon 304 bin 422 kişinin etkilendiği, 78 bin 165 kişinin barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının 27 bin 753 personel, 4 bin 85 araç, 21 hava aracı ve 289 deniz taşıtı ile sürdüğü belirtildi.

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#Brezilya#Sel#Can Kaybı

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