Brezilya’da aşılama başladı

Aşılama programı dahilinde 54 yaşındaki sağlık çalışanı Monica Calazans, CoronaVac aşısı vurulan ilk kişi oldu. Ülkede Sinovac başta olmak üzere, Pfizer&BioNTech ve Oxford&AstraZeneca aşılarının acil kullanımına da onay verildi. Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Brezilya’da günde 1 milyon kişinin COVID-19’a karşı aşılanabileceğini duyurdu. ABD’den sonra dünyada salgına en çok kurban veren ikinci ülke konumundaki Brezilya’da, şimdiye kadar yaklaşık 210 bin kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs vakaları da 8.5 milyona dayandı.

BU PLAJDAN KAÇ VAKA ÇIKAR

Koronavirüsün kırıp geçirdiği Brezilya’da, hafta sonu plajlar doldu taştı. Termometrelerin 30 derecenin üzerinde seyrettiği Rio de Janeiro plajlarındaki manzara, korona salgını öncesinden farksızdı. Sıcak havayı fırsat bilen halk plajlara akın ederken, sahilde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Bu görüntüler akıllara “Bu plajdan kaç vaka çıkar” sorusunu getirdi.