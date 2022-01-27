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Brezilya'da aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı

#Brezilya#Kovid 19#Koronavirüs
Brezilyada aşı skandalı... Saniye saniye kayıt altına alındı

Brezilya'da 11 yaşındaki oğluna sahte koronavirüs aşısı yapıldığından şüphelenen anne o anları kayıt altına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken söz konusu çocuğa daha sonra başka bir görevli tarafından aşı yapıldığı açıklandı.

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Brezilya sahte koronavirüs aşısı skandalı ile çalkalanıyor...

Sao Paulo kentinde bir anne 11 yaşındaki oğlunu koronavirüs aşı merkezine götürdüğünde şoke eden bir durumla karşılaştı.

Paola Dino isimli kadın hemşirenin oğluna sahte bir aşı yaptığını fark etti. Dino tarafından kaydedilen video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde hemşirenin çocuğun koluna iğneyi batırdığı ancak ekli şırınganın boş olduğu görülüyor.

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Hemşirenin iğneyi çocuğun kolundan çıkarmadan önce şırınganın pistonunu aşağı itmemesi de şüpheleri kuvvetlendiriyor.

YETKİLİLERİ UYARDI, OĞLU GERÇEK AŞIYI OLDU

Videoyu çekme nedenini 'başka türlü kimse inanmazdı' sözleri ile açıklayan anne hemen çevredeki yetkililere haber verdiğini ve oğlunun bu uyarı sonrası CoronaVac aşısının ilk dozunu olduğunu belirtti.

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Yetkililer olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve nihai kararın bu soruşturma sonrası verileceğini duyurdu.

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Aynı açıklamada aşıyı uygulayacak personele gerekli eğitimlerin verildiği ve söz konusu çocuğun aşı dozunu almadan merkezden ayrılmadığı bilgisinin altı çizildi.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu, 14 Ocak'ta beş ila 11 yaş arasındaki çocuklara aşı uygulamasını başlatmıştı.

Güney Amerika ülkesinde bugüne kadar en az 356 milyon doz aşı uygulandı.

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#Brezilya#Kovid 19#Koronavirüs

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