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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 08:03 | Son Güncelleme:

Brezilya'da acı tablo: Bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü

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Brezilya'da acı tablo: Bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte ölenlerin sayısı ilk kez 4 bini geçti ve 4 bin 195 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

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Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

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