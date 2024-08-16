Brezilya ve Kolombiya'nın 'yeni seçim' çağrılarını reddetti

Haberin Devamı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ve Brezilya'nın devlet başkanı seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların yaşandığı ülkesinde seçimin yenilenmesine yönelik çağrılarını reddetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Maduro, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ülkedeki devlet başkanı seçiminin yenilenmesi çağrılarına yanıt verdi.

Maduro, ülkenin geleceğine dış güçlerin herhangi bir etkisi olmadan, sadece Venezuelalıların karar vermesi gerektiğini söyleyerek, iki liderin çağrılarını reddetti.

Siyasi anlaşmazlıkların ülke içinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Maduro, Venezuela'daki anlaşmazlıkların da Venezuelalılar arasında kurumlar, yasalar ve anayasa vasıtasıyla çözüleceğini vurguladı.

Haberin Devamı

Maduro, yabancı liderlerin yaptığı çağrıları “megafon diplomasisi” olarak nitelendirerek bu yöntemi eleştirdi.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro oyların yüzde 51,20'sini alarak seçimi üçüncü kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yeniden seçim çağrısı yaparak Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi çözüme ilişkin "dönüşümlü hükümet" önerisinde bulunmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise "koalisyon hükümeti kurulması" ya da "yeni seçimlere" gidilmesini önermişti.