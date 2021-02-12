Brezilya Sağlık Bakanı açıkladı: Amazon'da rastlanan Kovid-19 mutasyonu 3 kat daha bulaşıcı

Al Jazeera'nin haberine göre, Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello, Brezilya Senatosunda yaptığı konuşmada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların mutasyona karşı etkili olduğunu söyledi.

"Amazon mutasyonu" olarak bilinen virüsün yapılan analizlere göre 3 kat daha bulaşıcı olduğunu belirten Paziello, araştırmanın kim tarafından yapıldığı ve hangi aşıların etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.

Paziello, Brezilya nüfusunun yarısının hazirana kadar aşılanacağı bilgisini de paylaştı.

KORONAVİRÜS AMAZON MUTASYONU

Sao Paulo Üniversitesi profesörü İmmünolog Ester Sabino liderliğindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, ocak ayında yaptıkları çalışmada Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Manaus kentinde Kovid-19 testlerinden genomik verileri topladı.

Yapılan çalışma sonucunda vakaların yüzde 42'sinin Kent ve Güney Afrika mutasyonlara benzer yeni bir mutasyonun olduğunu tespit etti. Sabina, çalışma sonuçlarını hakkında yaptığı açıklamada bulunan mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.





TOPLAM VAKA SAYISI 9 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1452 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 236 bin 397'ye, 53 bin 993 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 716 bin 298'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 8 milyon 643 bin 693 olarak açıklandı.

Brezilya'da Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac ile Oxford-AstraZeneca'nın aşılarının uygulandığı biliniyor.