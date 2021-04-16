Brezilya mutasyonu antikor dinlemiyor

Uzmanlar, bu nedenle orijinal koronavirüsten 2.5 kat daha hızlı bulaşan mutasyonlu virüsün salgının şiddetini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Brezilya halk sağlığı enstitüsü Fiocruz tarafından ülkede dolaşan varyantlarla ilgili yürütülen yeni bir araştırmada, koronavirüsün P1 mutasyonun hücrelere girmek ve enfekte etmek için kullandığı başak proteininde değişiklikler tespit etti.

"DAHA AGRESİF"

Araştırma ekibinden Felipe Naveca, Reuters haber ajansına yaptığı değerlendirmede, “Bu gelişme, virüsün antikorlara karşılık onlardan sıyrılmak için geliştirdiği bir kaçış mekanizması” yorumunda bulundu. Naveca, yeni mutasyonun, Güney Afrika varyantında olduğu gibi daha agresif ve aşıların etkinlik gösteremediği türden olabileceğine dikkat çekti.

BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE 3 BİN 560 CAN KAYBI

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 560 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 73 bin 174 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 746 bin 681’e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 560 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 365 bin 444'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 236 bin 295 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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