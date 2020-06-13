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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 01:11,Son Güncelleme:

Brezilya en çok ölümün görüldüğü 2. ülke oldu

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Brezilya, İngiltere'yi geride bırakarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den sonra dünyada en çok kişinin öldüğü ülke konumuna geldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 909 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 41 bin 828'e, vaka sayısı da 25 bin 982 artarak 828 bin 810'a yükseldi.

Kovid-19'la ilgili verileri derleyen "Worldometers" adlı sitede yer alan güncel bilgilere göre, virüs nedeniyle 41 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'yi geride bırakan Brezilya, dünyada ABD'den sonra hem en çok vakanın hem de en çok ölümün görüldüğü ülke konumuna geldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 167 bin 900 vaka ve 10 bin 368 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD, 2 milyon 114 bini aşan vaka sayısı, 116 binden fazla virüs kaynaklı ölümle dünyada salgından en çok etkilenen yer olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 211 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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