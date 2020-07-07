Brezilya devlet başkanı Bolsonaro Covid-19 testi yaptıracağını açıkladı

Brezilya devlet başkanı Bolsonaro yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başından beri takındığı tavır, virüsü ciddiye almaması ve ülkesinin içine düştüğü durumdan sorumlu olduğu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Bolsonaro ajansların flaş olarak geçtiği habere göre Covid-19 testi yaptıracağını açıkladı.

Brezilya devlet başkanının bu kararı dün akciğer filmi çektirdikten sonra aldığı bildiriliyor.

Bolsonaro akciğer filmlerinde herhangi bir koronavirüs bulgusu olup olmadığını açıklamadı.

Covid-19'un ciddiyetini hiçbir zaman önemsemeyen Bolsonaro başkanlık binasının önünde destekçilerine yaptığı açıklamada kendini iyi ve sağlıklı hissettiğini söyledi ve koronavirüs semptomlarını taşımadığı ifade etti.

Brezilya yüksek mahkemesi ise mayıs ayında yayınladığı belgelerde Bolsonaro'nun mart ayında ABD başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeden sonra 3 kez koronavirüs için test yaptırdığını açıklamıştı. Kayıtlarda Brezilya liderinin başka test yaptırdığına dair belge bulunmuyor.

Bolsonaro'nun önceki testlerinde Covid-19 testi ibaresinin bulunmadığı, güvenlik önlemleri gereği testlerin başka ifadeler kullanılarak yapıldığı iddia edildi.

Brezilya devlet başkanı, koronavirüs salgını başladığından beri hastalığı ciddiye almamakla suçlanıyor; halkın arasına maske takmadan çıkıyor ve etrafındakilerle sosyal mesafeyi hiçe sayarak el sıkışıp pozlar veriyor.

Bolsonaro yerel yöneticilerin virüs için uyguladığı kapatma önlemlerini ağır şekilde eleştirmiş ve bunun ekonomik sonuçlarının virüsten daha zararlı olacağını iddia etmişti.