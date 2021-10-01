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Brezilya ayağa kalktı! Pandeminin en büyük skandalı...

#Brezilya#Koronavirus#COVID-19
Brezilya ayağa kalktı Pandeminin en büyük skandalı...

600 binden fazla insanın salgın nedeniyle hayatını kaybettiği Brezilya büyük bir skandal ile sarsıldı. Ülkedeki en büyük hastane zincirinin koronavirüs ölümlerini sakladığı, hastalara etkisiz ilaçlar verdiği ve onaylanmamış ilaçları yaşlıların üzerinde denediği iddia edildi.

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Brezilya'nın en büyük sağlık hizmet sağlayıcılarından biri olan Prevent Senior hastane zinciri pandeminin en büyük skandalına imza attı. Hastane koronavirüs ölümlerini örtbas etmek, doktorlara etkisiz tedaviler yazmaları için baskı yapmak ve kanıtlanmamış ilaçları yaşlı hastalar üzerinde test etmekle suçlandı.

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KANITLANMAMIŞ İLAÇLARI YAŞLILAR ÜSTÜNDE TEST ETTİLER

Yarım milyondan fazla üyesi olan hastaneler zincirinden bir grup doktor korkunç iddiaları içeren 10.000 sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti. Dosyada, yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış Kovid "tedavilerinin" test edilmesi için "insan kobayları" olarak kullanıldığına dair iddialar yer alıyordu.

Dosyada yer alan diğer korkunç iddialar ise şöyle;

HASTALARA ETKİSİZ BİR KARIŞIM VERİLMESİ İÇİN BASKI

Kıdemli doktorlar, hastalara "Covid kiti" olarak adlandırılan etkisiz ilaçlardan oluşan bir kokteyl vermeleri için baskı yaptı. Bu etkisiz tedavi Brezilyalıları salgın sırasında evde kalmaya gerek olmadığına ikna etmek için hükümet ideologlarına yardımcı olmak için tasarlandı.

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KORONA ÖLÜMLERİ GİZLENDİ

Etkisiz Covid Kiti ilaçlarının hastalığa karşı etkili olduğunu göstermek için koronavirüs ölümleri gizlendi.

AĞIR HASTALARIN ÖLMESİ İÇİN OKSİJENLERİ AZALTILDI

Kıdemli doktorlarının, 10 veya 14 günden fazla yoğun bakımda olan ağır hastaların oksijen tedarikini azaltmak için talimat aldılar. iddia edildi. Doktorların avukatı Bruna Morato, kıdemli doktorların 'Ölümler yatakları boşaltır' dediğini iddia etti.

Hastane zinciri yaptığı açıklama ile iddiaları reddederken her zaman yasal ve etik kurallara dikkat edildiğini ve ölümlerin hiçbir zaman gizlendiğini iddia etti.

ÜLKE AYAĞA KALKTI

İddialar, ABD'den sonra ikinci sırada yer alan ve koronavirüs nedeniyle yaklaşık 600.000 kişinin öldüğü Brezilya'da büyük tepkiye yol açtı. Bir grup protestocu Sao Paulo önündeki hastanenin genel merkezinde gösteri düzenledi.

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EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SKANDAL

São Paulo Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı ve avukat olan Daniel Dourado, “Bu, Brezilya'da eşi görülmemiş bir skandal” dedi.

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#Brezilya#Koronavirus#COVID-19