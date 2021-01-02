Brexit defteri tamamen kapandı

İngiltere artık Brüksel’in kurallarına bağlı değil, üyeliğin sağladığı avantajlardan da yararlanamayacak. Hem İngiltere hem de AB açısından yeni bir gelecek anlamına gelen bu ayrılık beraberinde önemli değişiklikleri de getirdi.

Dört yıl süren Brexit sayfası tamamen kapanırken seyahatten ticarete, göç kurallarından cep telefonlarındaki dolaşım uygulamalarına kadar yayılan upuzun bir değişiklikler listesi devreye girdi. İngiltere, artık tek pazarda değil. AB ile gümrük birliği de iptal oldu. İngiltere ile AB arasında kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı sona erdi. Sınırlarda kontroller devreye girdi. Uzun süreli kalışlar, eğitim ya da çalışma için vize şartı geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın heyecan verici ve büyük bir olay olarak nitelediği ayrılığın ülke açısından olumlu olup olmadığı önümüzdeki dönemde netleşecek.