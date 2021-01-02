Brexit defteri tamamen kapandı
Avrupa Birliği’ne girdiği 1973’ten bu yana ‘bir ayağı içeride bir ayağı dışarıda olan üye’ olarak görülen İngiltere’nin üyelikten kaynaklanan bağları, Brexit’in gerçekleştiği 31 Ocak 2020’den sonra tanınan bir yıllık geçiş sürecinin de bitmesiyle Brüksel’de saatler gece yarısını gösterirken fiilen son buldu.
İngiltere artık Brüksel’in kurallarına bağlı değil, üyeliğin sağladığı avantajlardan da yararlanamayacak. Hem İngiltere hem de AB açısından yeni bir gelecek anlamına gelen bu ayrılık beraberinde önemli değişiklikleri de getirdi.
Dört yıl süren Brexit sayfası tamamen kapanırken seyahatten ticarete, göç kurallarından cep telefonlarındaki dolaşım uygulamalarına kadar yayılan upuzun bir değişiklikler listesi devreye girdi. İngiltere, artık tek pazarda değil. AB ile gümrük birliği de iptal oldu. İngiltere ile AB arasında kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı sona erdi. Sınırlarda kontroller devreye girdi. Uzun süreli kalışlar, eğitim ya da çalışma için vize şartı geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın heyecan verici ve büyük bir olay olarak nitelediği ayrılığın ülke açısından olumlu olup olmadığı önümüzdeki dönemde netleşecek.
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