Brad Pitt çetesi çökertildi

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İspanya’da polis, Hollywood yıldızı Brad Pitt gibi davranarak insanları dolandırmaktan aranan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin, Oscar ödüllü aktörün hayranlarına yönelik bir internet sayfasında kadınlarla iletişime geçtiğini ve onun gibi davranarak onları “var olmayan projelere yatırım yapmaya teşvik ettikleri” iddia edildi. İki kadın kurban, dolandırıcılara toplamda 325 bin Euro (12.4 milyon TL) kaptırdı.

Polis şüphelilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden psikolojik profiller çıkararak “depresyonda ve savunmasız durumda olan iki kadını seçtiklerini” belirtti. Dolandırıcılar iki kadınla Brad Pitt gibi davranarak mesaj ve e-posta yoluyla iletişime geçti. Romantik ilişki vaat ederek kadınları sahte projelere para yatırmaya ikna etti. İspanyol polisi Endülüs’ün güney bölgesinde beş eve baskın düzenleyerek grubun lideri de dahil olmak üzere beş kişiyi tutukladı. Baskında “dolandırıcıların kurbanlarını aldatmak için kullandıkları ifadelerin yazılı olduğu” bir ajanda da ele geçirildi. Kadınlardan aldıkları paradan sadece 85 bin Euro’luk kısmı geri alınabildi.