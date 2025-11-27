×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bozkır topluluklarının tarihini baştan yazdıracak keşif: 3 bin 500 yıllık antik kent Semiyarka gün yüzüne çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Semiyarka#Kazakistan#Bronz Çağı
Bozkır topluluklarının tarihini baştan yazdıracak keşif: 3 bin 500 yıllık antik kent Semiyarka gün yüzüne çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 15:48

Arkeologların, 140 hektarlık alanı kaplayan büyük bir Bronz Çağı yerleşiminin kalıntılarını ortaya çıkardığı bildirildi. Semiyarka adı verilen yerleşim yerine ilişkin yayınlanan makalenin Dr. Miljana Radivojevic, antik dönemde yaşamış bozkır topluluklarına ilişkin öngörülerin Semiyarka'nın keşfiyle değiştiğini belirtti.

Haberin Devamı

Arkeologlar, Kazakistan bozkırında 140 hektarlık alanı kaplayan büyük bir Bronz Çağı yerleşiminin kalıntılarını ortaya çıkardı. ‘Semiyarka’ adı verilen şehrin, 3 bin 500 yıldan daha eski ve bölgede şimdiye dek keşfedilen en büyük planlı yerleşim olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Uluslararası araştırma, University College London (UCL) ve Durham Üniversitesi ile Toraighyrov Üniversitesi iş birliğiyle yürütüldü. Kazılarda bulunan yapıların, iki sıra halinde düzenlenmiş dikdörtgen toprak yükseltiler üzerinde yer alan çok odalı evlerden oluştuğu kaydedildi. Merkezde ise diğer yapılardan iki kat daha büyük bir bina kalıntısı bulunduğu aktarıldı.

Bozkır topluluklarının tarihini baştan yazdıracak keşif: 3 bin 500 yıllık antik kent Semiyarka gün yüzüne çıkarıldı

Haberin Devamı

'DÜŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİRİYOR'

Araştırmanın baş yazarı Dr. Miljana Radivojevic, şehirle ilgili, “Semiyarka, bozkır toplulukları hakkındaki düşüncelerimizi değiştiriyor” ifadesini kullandı.

Bilim insanları, bu keşfin, Avrasya bozkırında bronz üretimine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtları sunduğunu açıkladı. Yerleşim, İrtiş Nehri üzerindeki yükseltilmiş bir noktada yer alıyor ve adını çevresindeki ‘Yedi Vadiden’ (Semiyarka) alıyor.

Gözden KaçmasınBM, dünyanın en kalabalık şehirlerini duyurdu: İstanbul da listedeBM, dünyanın en kalabalık şehirlerini duyurdu: İstanbul da listedeHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBu araştırma yaşla ilgili bildiğimiz her şeyi yerle bir etti 32 yaşında ergenlikten çıkıyor, 66’da ise yaşlanmaya başlıyormuşuzBu araştırma yaşla ilgili bildiğimiz her şeyi yerle bir etti! 32 yaşında ergenlikten çıkıyor, 66’da ise yaşlanmaya başlıyormuşuzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Semiyarka#Kazakistan#Bronz Çağı

BAKMADAN GEÇME!