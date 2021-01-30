Boynuzlu şaman Trump’a karşı ifade verecek

ABD Kongresi’nde 6 Ocak’ta Trump destekçilerinin baskınında yer alan ve giyimiyle dikkat çeken ‘Bizon adam’ lakaplı Jacob Chansley (33), kendisini başkanlık kararnamesiyle affetmediği için Trump’a cephe aldı.

TRUMP’A KÜSTÜ

Associated Press’e konuşan Chansley’in avukatı Albert Watkings, müvekkilinin kendisini ihanete uğramış hissettiğini ve Senato’da şubat ayında başlayacak Trump’ın azil soruşturmasında ifade vermek istediğini söyledi. Watkins’e göre, müvekkili dönemin ABD Başkanı Trump’ın çağrısı üzerine Kongre baskınına katılma kararı almış. Chansley, Kongre baskınına katıldığı için oldukça pişman olduğunu söylüyor. Trump destekçisi, aşırı sağcı ‘QAnon’ komplocularının ‘şamanı’ olarak da bilinen Chansley’in hamlesi, Kongre baskınını gerçekleştiren diğer isimlerin bundan sonra ne tip bir pozisyon alacakları konusunun merak edilmesine neden oldu. Trump’ın Senato’daki azil yargılaması 8 Şubat haftasında başlayacak.

TRUMP’IN HEDEFİ 2022 SEÇİMLERİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevden ayrılmasının ardından 10 gün geçmeden Cumhuriyetçi Parti’nin 2022’deki Kongre seçim çalışmalarına destek vermek için siyaset sahnesine kısmen geri dönüyor. Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Florida’daki Mar-a Lago kulübünde ziyaret ettiği eski başkandan 2022 Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi için birlikte çalışma sözü aldığını duyurdu.

Bu açıklama Trump’ın yakında yeniden seçim meydanlarına çıkacağına işaret etti. Daha önce Washington’daki Kongre binası işgalinden Trump’ın sorumlu olduğunu söyleyen McCarthy’nin Trump ile buluşması, Senato’da Trump’ın azil davasının anayasaya uygun olup olmadığının oylandığı ilk toplantıda Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerden büyük destek görmesi sonrasında oldu. Trump’ın Cumhuriyetçilere kırgın olduğu ve başka bir parti kurmayı planladığı iddiaları gündeme gelmişti.