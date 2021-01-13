Boynuzlu şaman hapiste aç kaldı

Boynuzlu ve kürklü kostümünün yanı sıra yüzünü Amerikan bayrağı renklerine boyamış haliyle akıllarda yer eden “QAnon şamanı”nın annesi, oğlunun organik gıda verilmediği için cuma gününden bu yana bir şey yemediğini söyledi.

Oğlundan “vatansever” diye bahseden Martha Chansley, Jake’in donanmada askerlik yaptığını belirtti. Angeli, düzeni bozmaya yönelik davranış sergileme, şiddet kullanarak kamu mülküne girme ve yasadışı olarak Kongre binasında bulunma suçlarından yargılanıyor.





Baskında Temsilciler Meclisi Başkanı’nın kürsüsünü götüren Adam Johnson 25 bin dolar kefaletle tahliye edildi.