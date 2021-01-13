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Dünya
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boynuzlu şaman hapiste aç kaldı

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Boynuzlu şaman hapiste aç kaldı
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ABD Kongre binasında 6 Ocak’ta yaşanan baskının en çok konuşulan isimlerinden olan Jake Angeli olarak bilinen Jacob Chansley’nin (33) gözaltına alınmasından bu yana yemek yemediği iddia edildi.

Boynuzlu ve kürklü kostümünün yanı sıra yüzünü Amerikan bayrağı renklerine boyamış haliyle akıllarda yer eden “QAnon şamanı”nın annesi, oğlunun organik gıda verilmediği için cuma gününden bu yana bir şey yemediğini söyledi.

Oğlundan “vatansever” diye bahseden Martha Chansley, Jake’in donanmada askerlik yaptığını belirtti. Angeli, düzeni bozmaya yönelik davranış sergileme, şiddet kullanarak kamu mülküne girme ve yasadışı olarak Kongre binasında bulunma suçlarından yargılanıyor.

Boynuzlu şaman hapiste aç kaldı


Baskında Temsilciler Meclisi Başkanı’nın kürsüsünü götüren Adam Johnson 25 bin dolar kefaletle tahliye edildi.

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