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HaberlerDünya Haberleri‘Boynuzlu şaman’ hapishanede organik beslenecek
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Dünya
Haber Giriş: 05.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Boynuzlu şaman’ hapishanede organik beslenecek

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‘Boynuzlu şaman’ hapishanede organik beslenecek
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Kongre baskınının öne çıkan yüzlerinden Jacob Chansley’ye ‘dini inançları nedeniyle’ hapishanede organik yemek sağlanmasına hükmedildi.

Arizona’da tutuklanan Chansley’nin organik gıda verilmediği için gözaltı süresince hiçbir şey yemediği ortaya çıkmış, ardından “boynuzlu şaman”a organik gıda temin edilmişti. Avukatı, Chansley’nin Washington’daki bir hapishaneye naklinden sonra yine aynı durumla karşılaştığını ve bu süreçte 9 kilo verdiğini söyledi. Bunun üzerine Washington Federal Bölge Hâkimi Royce Lamberth, Chansley’nin organik yemeğe erişmeye hakkı olduğuna hükmetti.

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