‘Boynuzlu şaman’ hapishanede organik beslenecek

Arizona’da tutuklanan Chansley’nin organik gıda verilmediği için gözaltı süresince hiçbir şey yemediği ortaya çıkmış, ardından “boynuzlu şaman”a organik gıda temin edilmişti. Avukatı, Chansley’nin Washington’daki bir hapishaneye naklinden sonra yine aynı durumla karşılaştığını ve bu süreçte 9 kilo verdiğini söyledi. Bunun üzerine Washington Federal Bölge Hâkimi Royce Lamberth, Chansley’nin organik yemeğe erişmeye hakkı olduğuna hükmetti.