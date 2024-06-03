×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Boynundan vuruldu, taktığı zincir kolye sayesinde kurtuldu!

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Vuruldu#Kolye
Boynundan vuruldu, taktığı zincir kolye sayesinde kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 15:04

ABD’nin çıkan bir tartışmada silahlar çekildi. Colorado eyaletinde meydana gelen olayda kurşunların hedefi olan bir kişi mucize eseri hayatta kaldı.

Haberin Devamı

ABD’nin Colorado eyaletinde iki adamın tartışması sonucunda bir kişi silahla boynundan vuruldu.

Polis yaptığı açıklamada, merminin vurulan kişinin boyundaki zincir kolyeye saplanması sebebiyle adamın ciddi bir yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Yaklaşık on milimetre genişliğindeki bu gümüş zincir, müdahale ettiğimiz bir silahlı saldırının kurbanının hala hayatta olmasının tek nedeni. 22 kalibrelik mermi bir tartışma sırasında ateşlenmiş ve kurbanın boynuna saplanmak yerine taktığı zincire saplanmış. Sonuç olarak sadece delici bir yara almıştır. Şüpheli olay yerinde tutuklandı ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Vuruldu#Kolye

BAKMADAN GEÇME!