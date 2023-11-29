Boynunda ve ellerindeki zincirlerle hastaneye koştu! Dehşet veren olay...

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İspanya'nın Miranda de Ebro kentinde yer alan Santiago Apóstol hastanesinde çalışan doktorlar, kapıdan içeri giren yüzü gözü morluklar içindeki kadını gördüklerinde gözlerine inanamadılar.

BOYNUNDA VE ELLERİNDE ASMA KİLİT VARDI

40 yaşındaki kadının boynunda ve ellerinde zincirler vardı ve bu zincirler asma kilitle kilitlenmişti. Yorgun ve korkmuş görünüyordu.

Doktorlar güvenlik gerekçeleri ile ismi açıklanmayan kadını tedavi altına aldılar ve olay polise bildirildi.



Kadın polise verdiği ifadede hastanede yatan bir arkadaşını ziyarete gittiğini, hastaneden ayrılırken yeni tanıştığı bir adamın onu eve bırakmayı teklif ettiğini anlattı.

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Yolda birkaç şey almak için evinde durması gerektiğini söyleyen adam, kadının güvenini kazanarak onu kısa bir süreliğine evine davet etti.

Kapıdan içeri girer girmez 'JMG' olarak adlandırdığı adam tarafından bayılana kadar dövüldüğünü anlatan kadın, bilinci yerine geldiğinde boynundan zincirlendiğini fark ettiğini anlattı.

DİKKATİ DAĞILDIĞI BİR ANDA PENCEREDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Kadını alıkoyduğu süre içinde sürekli şiddet uygulayan 57 yaşındaki adam kurbanın karşılık vermemesi için bir süre sonra ellerini de zincirledi.



Bu süreç içinde sürekli şiddete ve hakarete maruz kaldığını vurgulayan kadın adamın bir keresinde kendini boğmaya çalıştığını anlattı.

İspanyol basınının ulaştığı polis raporunda kadının adamın dikkati dağıldığı bir anda pencereden kaçmayı başardığı, akrabalarının yanına kaçtığı ve oradan da hastaneye götürdüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE DE 9 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞUNU KAÇIRMIŞ

Kadının şikayeti sonrası zanlının kimliğinin belirlendiği ve tutuklandığı açıklandı. İspanyol polisi şüphelinin kimliğini açıklamazken, yerel basın adamın 2015 yılında dokuz yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmak ve taciz etmekten hüküm giydiğini yazdı.