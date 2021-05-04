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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Böylesi görülmedi! Tayvan’da restorana hamam böcekli saldırı

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Tayvan'ın başkenti Taipei'de yer alan bir restoran, eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyla dünya çapında gündem oldu. Saldırıda sayısı binleri geçen 'hamam böcekleri' kullanıldı.

Restorana sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı.

Akılalmaz saldırının yaşandığı anda restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi. Olay restorana ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.

Taipei'deki G House Taipei adlı restoranın sahibiyle bir çete arasında anlaşmazlık yaşandı. Yerel medya, restoran sahibinin çeteye borcu olduğunu bildiriyor.

Böylesi görülmedi Tayvan’da restorana hamam böcekli saldırı
Pazartesi akşamı restorana gelen Bamboo Union adlı çetenin üyeleri, 1000'den fazla hamam böceğini havaya atarak saniyeler içinde kaçtı.

Olayı sıra dışı kılan bir başka unsur ise, saldırı sırasında aralarında Taipei Emniyet Müdürü Chen Jia-Chang'ın da yer aldığı onlarca polis bir etkinlik için mekanda olmasıydı.

Yerel saatle akşam 19.30 sularında gerçekleşen saldırı, siyah giyinen iki çete üyesi tarafından hayata geçirildi. Saldırganlar scooter'a binerek izlerini kaybettirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Taipei polisi, saldırıya beş kişinin karıştığını ve dışarıda bir otomobilde bekleyen şoförün de ekipte yer aldığını düşünüyor.

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