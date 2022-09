Böylesi görülmedi… Dünyanın en büyük yolcu gemisi, sahipleri iflas edince suya inmeden hurdaya çıktı!

Haberin Devamı

Global Dream II, Alman-Hong Kong ortaklığındaki gemi inşa firması MV Werften tarafından inşa edildi.

342 metrelik Global Dream II’de bir sinema ve bir açık hava su parkı vardı ve gemi dünyadaki diğer bütün yolcu gemilerinden fazla yolcu kapasitesine sahipti.

Örneğin Global Dream II’den önce bu unvana sahip olan, boyut olarak en büyük gemi, Royal Caribbean International'ın sahibi olduğu ve işlettiği Oasis sınıfı Wonder of the Seas, 362 metrelik şaşırtıcı bir ölçüye ve 6.988 yolcu kapasitesine sahiptir.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi, sahipleri 1,2 milyar sterlinlik geminin inşası sırasında iflas ettikten sonra, gemi daha yola çıkmadan hurda olarak satılacak.

Şirket bu yılın başında iflas etti ve kaderin bir cilvesi olacak ki geminin inşası da iflas açıklandığında bitmek üzereydi.

O zamandan beri gemi hiçbir alıcı bulunamadı ve devasa 20 güverteli gemi şimdi hurda olarak satılacak.

Üstelik büyük inşaat harcamalarına rağmen, gemi hala bütçesinden 200 milyon sterlin eksik.

Global Dream II’nin kardeş gemisi olan Global Dream de satışa çıkarıldı ancak bu gemi için henüz hurda kararı yok.

Global Dream ve Global Dream II, Wismar'daki bir Alman tersanesinde saklanıyor.

Bu tersane, askeri gemiler inşa etmek için Thyssenkrupp'un deniz birimine satıldı, bu da iki devasa yolcu gemisinin 2023'ün sonuna kadar kaldırılması gerektiği anlamına geliyor.

Endüstri uzmanlarına göre bu boyutta ve donanımdaki bir gemi, bir gemi seyahati pazarında alıcı bulmakta sorun yaşamaz.