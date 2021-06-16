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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.06.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

'Böylesi ancak filmlerde olur' dedirtti! Şişedeki mesaj okyanusu böyle aştı

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'Böylesi ancak filmlerde olur' dedirtti! Şişedeki mesaj okyanusu böyle aştı

Portekiz’e bağlı Azor Adaları benzerine ancak filmlerde yaşanan ilginç bir olaya şahit oldu. İçinde el yazısıyla yazılmış bir not bulunan şişe bin bir zorluğu ve azgın okyanus dalgalarını aşıp ada sahilinde bulundu.

Portekiz’e bağlı Azor Adaları’nda bulunan ve içinde ABD’den gönderildiğine ilişkin bir notun olduğu plastik şişenin, Atlas Okyanusu’nu geçtiği tahmin ediliyor.

The Boston Globe gazetesinin haberine göre, Portekizli Christian Santos (17), 2018'de Azor Adaları açıklarında balık tuttuğu sırada içinde not olan buruşturulmuş plastik bir şişe buldu.

Böylesi ancak filmlerde olur dedirtti Şişedeki mesaj okyanusu böyle aştı

Şişenin içinde “Bugün Şükran günü. 13 yaşındayım ve Rhode Island’daki ailemi ziyaret ediyorum. Vermont’tanım.” yazılı bir not ve e-posta adresi yer alıyordu.

İçinde not bulunan şişenin, ABD’nin Atlas Okyanusu’na kıyısı olan Rhode Island eyaletinden bırakıldığı ve okyanusu geçerek Portekiz’e bağlı Azor Adaları’na ulaştığı tahmin ediliyor.

Şişeyi bulan gencin annesi Molly Santos notta yazılı e-posta adresine mail attıklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Göndericiyi bulma umuduyla sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden notun fotoğrafını yayınlayan Santos ailesi, not sahibine şişenin okyanusu geçtiğini haber vermek istiyor.

Böylesi ancak filmlerde olur dedirtti Şişedeki mesaj okyanusu böyle aştı

Tam 2bin 400 deniz mili yolculuktan sonra bulunan şişeyle ilgili bir diğer ilginç detayı ise Santos ailesinden geldi. Santos ailesi, oğulları Christian henüz 5 yaşındayken ABD'nin Boston şehrinden Portekiz'e taşınmışlar.

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