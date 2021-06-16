'Böylesi ancak filmlerde olur' dedirtti! Şişedeki mesaj okyanusu böyle aştı

Portekiz’e bağlı Azor Adaları’nda bulunan ve içinde ABD’den gönderildiğine ilişkin bir notun olduğu plastik şişenin, Atlas Okyanusu’nu geçtiği tahmin ediliyor.

The Boston Globe gazetesinin haberine göre, Portekizli Christian Santos (17), 2018'de Azor Adaları açıklarında balık tuttuğu sırada içinde not olan buruşturulmuş plastik bir şişe buldu.

Şişenin içinde “Bugün Şükran günü. 13 yaşındayım ve Rhode Island’daki ailemi ziyaret ediyorum. Vermont’tanım.” yazılı bir not ve e-posta adresi yer alıyordu.

İçinde not bulunan şişenin, ABD’nin Atlas Okyanusu’na kıyısı olan Rhode Island eyaletinden bırakıldığı ve okyanusu geçerek Portekiz’e bağlı Azor Adaları’na ulaştığı tahmin ediliyor.

Şişeyi bulan gencin annesi Molly Santos notta yazılı e-posta adresine mail attıklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Göndericiyi bulma umuduyla sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden notun fotoğrafını yayınlayan Santos ailesi, not sahibine şişenin okyanusu geçtiğini haber vermek istiyor.

Tam 2bin 400 deniz mili yolculuktan sonra bulunan şişeyle ilgili bir diğer ilginç detayı ise Santos ailesinden geldi. Santos ailesi, oğulları Christian henüz 5 yaşındayken ABD'nin Boston şehrinden Portekiz'e taşınmışlar.

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