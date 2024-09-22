Böyle giderse Rusya’nın savaşacak silahı kalmayacak

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RUSYA ile Ukrayna arasında savaş devam ederken son günlerde Rusya içlerinde mühimmat depolarını hedef alan Ukrayna bir gecede iki büyük silah deposunu daha imha etti. Sahada yaşanan kritik gelişmeleri değerlendiren askeri uzmanlar Rusya lideri Vladimir Putin’in savaşı sürdürmek isterse elindeki konvansiyonel silahlar tükendiği için nükleere başvurabileceği yorumlarını yapmaya başladı.

DRON İLE SALDIRDILAR

Rusya’nın elindeki mühimmatları tüketen iki yeni hava saldırısı dün sabaha karşı yaşandı. İlk önce Rusya’nın güneyinde Krasnodar bölgesinde “Tihoretsk” kasabası yakınında bulunan depo infilak etti. Ukrayna tarafından atılan yüze yakın dron yaklaşık 300 km yol kat ederek mühimmatların bir anda göklere varan ateş yumağı şeklinde infilak etmesine yol açtı. Bölge valisi Venyamin Kondratiev, dronların havada vurulduğunu, ancak parçalarının yine de patlayıcı maddelere ulaşarak infilaka yol açtığını söyledi. Vali ayrıca tehlikeli bölgeden 1.200 sivilin tahliye edildiğini duyurdu. “Tihoretsk” silah deposunda çeşitli kalibrede top mermileriyle Kuzey Kore’den temin edilen füzeler bulunduğu da iddia edildi. Depoya hizmet veren askeri birliğin akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

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BİR GECEDE 2 SALDIRI

Ukrayna’nın bir gecede Rus mühimmat depolarına yönelik ikinci saldırısı sınırdan yaklaşık 500 km mesafede Tver bölgesi “Oktyabarski” kasabasında yaşandı. Sivil halkın telefonlarıyla çektiği görüntülerde burada da dehşet verici patlamaların meydana geldiği gözlendi. Dün geceki bu ikinci saldırı Rus ordusunun mühimmatları korumaktan aciz olduğunu da gösterdi. Daha dört gün önce “Oktyabarski” deposuna 16 km mesafede Rusya’nın batı istikametinde en büyük silah deposu “Toroptse” vurulmuş, 3 şiddetinde depremi tetiklemişti.

ZELENSKİ: BARIŞ PLANINI BM’DE AÇIKLAYACAĞIM

Rusya, silah depolarını bir bir kaybederken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski siyasi hamle yaparak haftaya katılacağı BM Genel Kurulu’nda Ukrayna’nın zafer planını açıklayacağını söyledi.

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Zelenski, “Ukrayna’ya barış getirecek ve Rusya’yı masaya oturmaya zorlayacak planımız hazır. Bu planı BM’de açıklayacağım. Yıl sonuna kadar düzenlenmesi planlanan ikinci Ukrayna barış konferansında müttefiklerimiz Rusya’yı da masada görmek istiyor. Biz de bu fikre karşı değiliz. Ancak Rusya’nın ikna edilebilmesi için batılı müttefikler savaş neyi gerektiriyorsa tüm silah yardımlarını acil bir şekilde oyalanmadan bize sağlaması gerek” açıklamasını yaptı. Rusya Federasyon Konseyi senatörü diplomat Grigoriy Karasin ise “Rusya, barış için masaya oturmaya hazır. Ancak Zelenski’nin uyduruk planıyla bu iş yürümez” dedi.