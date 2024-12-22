Böyle bir profil görülmedi... Saldırgan Suudi asıllı İslam karşıtı doktor çıktı

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ALMANYA’nın doğusundaki Magdeburg kentinde bir saldırganın aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken olayda 40’ı ağır 200’ü aşkın kişi de yaralandı. Dünya saldırının şokunu atlatmaya çalışırken saldırganın profili akılları karıştırdı.

PSİKİYATRİ DOKTORU

50 yaşında Suudi Arabistanlı bir doktor olan ve olayın ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan saldırgan Taleb Al Abdulmohsen’in aşırı sağcı ‘Almanya için Alternatif’ partisi destekçisi (AfD) ve İslam karşıtı olduğu ortaya çıktı. Şii kökenli Abdulmohsen 2006’da Suudi Arabistan’da cezalandırılmaktan korktuğunu belirterek Almanya’ya iltica etmiş. Saldırganın, 2017 yılında Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği röportajda kendisini ‘tarihteki en şiddetli İslam karşıtı kişi’ olarak tanıttığı, Suudi Arabistan’ın iade talebinin de Alman yetkilileri tarafından reddedildiği aktarıldı.

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UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Madde bağımlısı suçluların tedavi edildiği bir cezaevinde çalışan, psikiyatri doktoru olan saldırganın olay esnasında uyuşturucu kullandığı da tespit edildi. Vücudundan alınan örneklerde yedi ayrı uyuşturucu madde bulunan Abdulmohsen’in saldırıyı uzun süredir planladığı değerlendiriliyor. Alman basınına yansıyan haberlere göre pazar yerini korumak için yerleştirilen beton blokların büyük araçları engellemek üzere tasarlandığı, saldırganın ise bu önlemi aşabilmek için küçük bir araç kiraladığı ve eylemini bu şekilde gerçekleştirdiği ifade edildi. Alman medyası saldırganın Noel pazarında en az 400 metre boyunca araçla çok hızlı bir şekilde ilerlediğini yazdı.

Saldırgan Taleb Al Abdulmohsen saldırı sonrası kıskıvrak yakalandı.

‘MERKEL ÖLMEYİ HAK EDİYOR’

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Saldırganın sosyal paylaşım platformu X’te 45 binden fazla takipçili bir hesaba sahip olduğu ve kendi internet sitesinde de siyasi yazılar yazdığı belirtildi. Abdulmohsen’in paylaşımlarında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini desteklediği, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mültecilerin kabulünü öngören ‘açık kapı’ politikasını, ‘Avrupa’yı İslamlaştırma projesi’ olarak suçladığı görüldü. Hatta öyle ileriye gitti ki, Angela Merkel’in hayatının geri kalanını hapishanede geçirmesi gerektiğini, idamın yasallaşması halinde ölmeyi hak ettiğini bile söyledi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

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Saldırgan Abdulmohsen sosyal medyada son yayınladığı videolarda “Suriyeli Cihatçılara iltica hakkı verilirken eskiden Müslüman olan Suudları yok etmek için Alman devleti gizli operasyon yürütüyor. Bu nedenle Alman halkını suçluyorum” gibi ifadeler kullandığına işaret edildi. Ayrıca saldırganın X hesabında “Almanya, hayatlarını mahvetmek için Almanya içinde ve dışında iltica talep eden Suudları avlıyor” ifadesi dikkat çekiyor.

25 YILLIK UZMANIM BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

İNGİLİZ Prof.Peter R. Neumann, X’te saldırıyla ilgili paylaşımında şunları yazdı: ‘Bu ‘işte’ 25 yıldan sonra hiçbir şeyin sizi şaşırtamayacağını düşünüyorsunuz. Ancak AfD’yi seven ve Almanya’yı İslamcılara gösterdiği hoşgörü nedeniyle cezalandırmak isteyen Suudi eski bir Müslüman - gerçekten aklıma gelmezdi.’

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün katliamın yaşandığı olay yerini ziyaret etti.

MUSK’TAN SCHOLZ’A: BECERİKSİZ APTAL

SALDIRININ ardından dünyadan tepki yağarken bunların en dikkat çekeni ise ABD’den geldi. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Magdeburg kentindeki Noel pazarına saldırıya ilişkin Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a yüklendi. Scholz’u istifaya çağıran Musk, “Beceriksiz aptal” ifadesini kullandı. Amerikalı iş insanı önceki gün de, erken seçime hazırlanan Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek vermiş, X’teki paylaşımında “Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir” demişti.

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SEÇİM ÖNCESİ TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşımın ardından AfD’nin başbakan adayı Alice Wendel’den Musk’a destek geldi. X’te Musk’ın paylaşımını alıntılayan Wendel, yanıtında “Tamamen haklısınız Elon Musk” ifadesini kullandı. Ancak Musk, ABD’den sonra Almanya seçimlerine de el atıyor gerekçesiyle tepki çekti. Almanya’da şubat ayında seçimlere gidilmesi bekleniyor.

LONDRA’DA MUSK ENDİŞESİ

Birkaç gün önce de İngiltere’nin aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage, Elon Musk’la bir araya gelmişti. Farage, görüşmede siyasi bağışın gündeme geldiğini söylerken Telegraph gazetesi, Musk’ın 100 milyon dolarlık bağış yapabileceğini öne sürmüştü. Bloomberg ise Musk’ın Farage’ın partisine ciddi miktarda bağış yapmasının iktidardaki İşçi Partisi ve ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti için risk oluşturacağını aktardı. Dünyanın en zengin iş insanı Musk, 2024’de Donald Trump kampanyası ve Cumhuriyetçi adaylar için toplam 277 milyon dolar harcamıştı.

SALDIRIYI İŞARET ETMİŞ

Abdulmohsen’in bir paylaşımında “Emin olun ki, yüzde 100 yakında intikam gelecek, isterse canımdan olayım, Almanya bedel ödeyecek” dediği, mayıs ayındaki mesajında ise bir operasyonu hayata geçirmekten bahsettiği ortaya çıktı. Ağustos ayındaki bir paylaşımında ise “Almanya savaş istiyorsa istediğini alacak, bizi öldürmek istiyorlarsa onları katledeceğiz, gururla öleceğiz ya da hapse gireceğiz” dediği görüldü. Suudi Arabistan’ın Almanya’yı uyardığı ortaya çıkarken paylaşımlarının Alman polisinin radarına girip girmediği ise merak konusu oldu.

‘SALDIRGAN İSLAMOFOBİK’

Dün olay yerini ziyaret eden Başbakan Olaf Scholz, ağır yaralı sayısına vurgu yaparak, “Neredeyse 40’ı o kadar ağır yaralı ki onlar için endişelenmeniz gerekiyor” dedi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise “Saldırgan İslamofobik biriydi, bunu doğrulayabiliyoruz” ifadesini kullandı. Elon Musk’a hayranlık duyduğu belirtilen Abdulmohsen’in kabul edilen Müslüman mültecilerden dolayı Alman devletine öfke duyduğu, o yüzden de Hıristiyanlığın sembollerinden biri olan Noel pazarını hedef aldığı düşünülüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINADI: 2 TÜRK DE YARALI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Magdeburg saldırısını kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, “Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi de saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir” sözleri kaydedildi.