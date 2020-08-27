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BBC Türkçe
Haber Giriş: 27.08.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Böyle acı görülmedi! Açlıktan ölmek üzere olan bebeğinin yanında ölü bulundu

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Böyle acı görülmedi! Açlıktan ölmek üzere olan bebeğinin yanında ölü bulundu
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İskoçya'da, 34 yaşındaki Ugandalı sığınmacı Mercy Baguma, açlıktan ölmek üzere olan bir yaşındaki çocuğunun yanında ölü bulundu.

İskoçya'da 34 yaşındaki sığınmacı Mercy Baguma, açlıktan ölmek üzere olan bir yaşındaki çocuğunun yanında ölü bulundu.

Ugandalı Baguma'nın cesedi, 22 Ağustos Cumartesi günü, oğlunun ağlama seslerinin duyulması üzerine yapılan aramayla Glasgow'da bir apartman dairesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet sözcüsü Baguma'nın ölüm sebebinin 'anlaşılamadığını' ama 'şüpheli bir olay' olarak incelenmediğini belirtti.

Mültecilerin konaklamaları için yardım kampanyaları düzenleyen Positive Action in Housing adlı vakıf, Baguma'nın sığınma başvurusunda bulunduğunu ve 'sefalet' içinde yaşadığını söyledi.

Vakıf, Baguma'nın Britanya'da çalışma izni sona erdikten sonra işsiz kaldığını ifade etti.

Vakfın müdürü Robina Qureshi, bir yaşındaki oğlunun, cesedin yanında ağlarken bulunduğunu ve çocuğun "günlerce aç kaldığı için zayıf düştüğünü" söyledi.

Hastaneye kaldırılan çocuk 24 Ağustos'ta taburcu oldu ve babasının yanına verildi.

Vakıf, birkaç hafta önce kendilerine başvuran Baguma'nın çocuğuna, kendisine bakmaya yetecek kadar parası olmadığını söylediğini aktardı.

Bir diğer yardım kuruluşu African Challenge da sosyal medyada yayınladıkları videoyla vakıf gönüllülerinin Haziran ayı başında Baguma'ya gıda yardımı yaptıklarını duyurdu ve taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de "Bu trajik bir durum, Baguma'nın ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Bakanlık açıklamasında "İçişleri Bakanlığı sığınma sistemine dahil olan herkesin refahını çok ciddiye alıyor, Baguma'nın durumuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacağız" dendi.

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