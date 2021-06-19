Bowie’nin tablosu çöpten çıktı

24 Haziran’a kadar Toronto’daki Cowley Abbott Fine Art müzayede evi tarafından açık artırmada satılacak olan tablonun 18 bin dolara (157 bin TL) alıcı bulması bekleniyor. Tabloyu satışa çıkaran ve kimliğini gizleyen kadının, eseri geçen yaz çöplükte bulunduktan sonra ikinci el eşyalar satan bir mağazadan 4 dolara satın aldığı belirtildi. Müziğin yanı sıra resimle de ilgilenen Bowie’nin yaptığı tablolar büyük ilgi görmüştü.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara