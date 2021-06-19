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Dünya
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bowie’nin tablosu çöpten çıktı

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Bowie’nin tablosu çöpten çıktı

2016 yılında 69 yaşındayken hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı David Bowie’nin yaptığı Dead Heads (Ölü Kafalar) adlı 47 resimlik seriden bir tablosu, Kanada’da satışa çıkıyor.

24 Haziran’a kadar Toronto’daki Cowley Abbott Fine Art müzayede evi tarafından açık artırmada satılacak olan tablonun 18 bin dolara (157 bin TL) alıcı bulması bekleniyor. Tabloyu satışa çıkaran ve kimliğini gizleyen kadının, eseri geçen yaz çöplükte bulunduktan sonra ikinci el eşyalar satan bir mağazadan 4 dolara satın aldığı belirtildi. Müziğin yanı sıra resimle de ilgilenen Bowie’nin yaptığı tablolar büyük ilgi görmüştü.

Bowie’nin tablosu çöpten çıktı

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