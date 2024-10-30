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Botoksun ‘annesi’ anlattı: 76 yaşındayım kırışığım yok

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#Dr. Jean Carruthers#Botoks#Carruthers Botoksu
Botoksun ‘annesi’ anlattı: 76 yaşındayım kırışığım yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 07:00

Dr. Jean Carruthers 1987’de keşfettiği andan günümüze kadar gelinen süreçte botoksun hikâyesini anlattı. Carruthers botoksu ilk kez, bir göz rahatsızlığını tedavi ederken kullanmış.

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Dr. Jean Carruthers, günümüzde en popüler kozmetik prosedürlerinden olan, botoks tedavisiyle 1987 yılında tanışmıştı. Kanada’nın Vancouver kentinde yaşayan göz doktoru Jean, göz seğirmesi rahatsızlığından mustarip hastasına yardımcı olmak için bölgeye enjeksiyon yaptı. Tedavinin ardından hastaya yapılan işlemin kendisine, ‘güzel bir ifade’ kazandırdığını belirtti. O dönemki araştırmalara bakıldığında, mevcut dolgu maddelerinin dayanıksız ve acı verici olduğu biliniyor. Tedavi amaçlı hastalarından kendi vücutlarından alınan işlenmiş yağ gibi maddeler kullanılıyordu. Jean o tedaviden sonra kaş çatma çizgileri için bir formül bulduğunu anladı. Geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden 79 yaşındaki eşi Alastair Carruthers’de dermatoloji alanında doktordu. 76 yaşındaki Jean Carruthers ise botoks ile desteklediği pürüzsüz yüzüyle 15 yaş daha genç göründüğünü söylüyor.

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TERLEME VE MİGREN İÇİN DE UYGULANIYOR

Botoks ilk olarak 1989’da blefarospazm tedavisi için FDA tarafından onaylandı. İlacın hakları 1991’de satıldı ve yeni distribütör Allergan, ertesi yıl ilacı Botox olarak yeniden markalaştırdı. 2002’de kozmetik kullanım için onay aldı. İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Birliği 2023’te İngiltere’de 900 bin botoks uygulaması yapıldığını belirtirken, küresel olarak 8.8 milyondan fazla uygulamanın gerçekleştiğini aktarıyor. Botoks sadece yüz için değil aynı zamanda; ellerin terlemesi, migren ve ayak ağrısı için de yaptırılıyor. Saç dökülmesini de azaltıyor.

Botoksun ‘annesi’ anlattı: 76 yaşındayım kırışığım yok

KADINLAR KAZ AYAKLARI İÇİN YAPTIRIYOR

Doktor Jean, günümüzde botoksun hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanıldığını, ancak tedavilerin cinsiyetlere göre değiştiğini söylüyor. Kadınların genellikle göz çevresindeki kaz ayakları için botoks yaptırdığını söyleyen Jean, erkeklerin daha çok terleme sorununa yardımıcı olması için botoksa başladığını belirtti. Dr. Jean, 20’li yaşlarda botoks tedavisine başlanmanın en mantıklı zaman olduğunu söylüyor.

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