Botoks yapılan develer güzellik yarışmasından diskalifiye edildi

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Suudi Arabistan'da bu ayın başlarında başlayan popüler Kral Abdülaziz Deve Festivali, en güzel deve yetiştiricilerini bir araya getiriyor ve kazanana yaklaşık 66 milyon dolarlık bir ödül sunuyor.

DEVELERE MÜDAHALE KESİNLİKLE YASAK

Her yıl yapılan yarışmada jüri üyeleri kazananı, develerin başlarının, boyunlarının, hörgüçlerinin, elbiselerinin ve duruşlarının şekline göre belirliyor. Kurallar gereği develeri daha çekici hale getirmek için botoks enjeksiyonları, yüz germe ve diğer kozmetik değişiklikler yapılması kesinlikle yasak.

ÖZEL TEKNOLOJİ KULLANIYORLAR

Suudi başkenti Riyad'ın kuzeydoğusundaki çölde düzenlenen bir ay süren festivalde yetkililer özel geliştirilmiş bir teknoloji kullanarak yapay olarak müdahale edilmiş develeri keşfedebiliyor.

DEVELERE BOTOKS VE DOLGU YAPMIŞLAR

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Bu yılki yarışmada yapılan kontrollerde deve yetiştiricilerinin develerin dudak ve burunlarını uzattığı, hayvanların kaslarını güçlendirmek için hormon kullandığı, baş ve dudaklarını büyütmek içinse botoks ve dolgu enjekte ettiği ortaya çıktı.



Yetkililer develerin güzelleştirilmesine yönelik tüm aldatma eylemleri çin manipülatörlere katı cezalar uygulayacağını açıklarken yaklaşık 40 deve yarışmadan diskalifiye edildi.

Deve yetiştiriciliği bölgede milyon dolarlık bir sektör ve her yarışmada buna benzer olaylar yaşanıyor.