Bosna’daki vahşete yargı el koydu: ‘Sniper turizmi’ne soruşturma

Bosna Savaşı sırasında bazı İtalyan vatandaşlarının para karşılığı “sniper” (keskin nişancı) olarak sivilleri hedef aldığı iddiasına ilişkin soruşturma, “gönüllü cinayet”, “vahşet” ve “insanlığa karşı suç işleme” gibi ağır suçlamaları kapsıyor. İddialara göre, İtalyan vatandaşlar ve başka ülkelerden gelen kişiler, Bosnalı Sırp askerlere para vererek, Saraybosna kuşatması sırasında şehre hâkim tepelerde sivilleri vurma fırsatı elde etti.

BELGESELLE BAŞLADI

Savcı Alessandro Gobbi’nin yürüttüğü soruşturma, Milano’da yaşayan İtalyan yazar Ezio Gavazzeni’nin şikâyeti üzerine başlatıldı. Gavazzeni, Sloven yönetmen Miran Zupanič’in 2022 yapımı “Sarajevo Safari” belgeselini izledikten sonra bu iddiaları araştırmaya karar verdiğini belirtti. Yazar, savcılığa sunduğu dilekçede, çok sayıda İtalyanın bu tür ölümcül turlara katıldığını ileri sürdü. Gavazzeni, söz konusu kişilerin “silah meraklısı, Afrika’da av turizmine katılan, zengin Batılılar” olduğunu, eylemlerinin politik ya da ideoloji değil, tamamen eğlence ve tatmin amacı taşıdığını ifade etti. İddiaya göre bu kişiler, Trieste’den Belgrad’a, oradan da Bosnalı Sırp askerlerinin refakatinde Saraybosna tepelerine götürülüyordu.

KUŞATMA 4 YIL SÜRDÜ

Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 1992’de başlayan Saraybosna kuşatması dört yıl sürdü ve 10 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. Şehir, yoğun topçu ve keskin nişancı ateşi altında yaşadı. “Keskin Nişancı Sokağı” olarak anılan Meša Selimović Bulvarı’nda her gün siviller vuruluyordu.