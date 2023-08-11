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Bosna'da dehşete düşüren olay! Canlı yayın sırasında 2 Türk'ü öldürdü

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#Bosna Hersek#Nermin Sulejamnovic#Canlı Yayın Cinayet
Bosnada dehşete düşüren olay Canlı yayın sırasında 2 Türkü öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 21:22

Bosna Hersek'in Gradacac kentinde Nermin Sulejamnovic adlı bir saldırgan, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak düzenlediği silahlı saldırıda eski eşi N.H. ve Türk asıllı baba-oğul 2 Türk'ü öldürdükten sonra intihar etti.

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Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Gradacac kentinde fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.'ye silahla ateş açtı. Eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne neden oldu. Silahlı saldırgan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.

Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejamnovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, “Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz” dedi.

Sulejmanovic’in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi.

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Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulunurken, Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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#Bosna Hersek#Nermin Sulejamnovic#Canlı Yayın Cinayet

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