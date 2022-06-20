Bosna Hersek’te tansiyon yükseliyor

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Bosna Hersek’te yolsuzlukla mücadele ile seçim, yargı ve eğitim alanlarında reform çalışmalarına katkı sunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) alan misyonu, “Ülkede siyasi durum gerçekten zor. Kışkırtıcı ve bölücü söylem Bosna Hersek’in ilerlemesine engel oluyor. Tüm liderler gerçekten yapıcı bir yaklaşım benimsemedikçe kriz sürecek” uyarısında bulundu.



EN CİDDİ KRİZ



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçen hafta yaptığı “Sırp Cumhuriyeti yönetimi devlet kurumlarına alternatif paralel yapılar kurmaya çalışıyor. Bosna 1995’ten bu yana en ciddi kriziyle karşı karşıya” uyarısı üzerine sahadaki gelişmeleri sorduğumuz misyon, “Devlet düzeyindeki kurumlardan çekilmeye yönelik tek taraflı girişimler kabul edilemez. Bölücü ve kışkırtıcı söylemler kullanan politikacılar seçmen kazanmak için korku uyandırarak toplulukları sorumsuzca riske atıyor. Devlet kurumların işleyişini baltalayan politikacılar, bunu yaparken hem ülkenin hem de vatandaşların aleyhine çalışıyorlar. Olumsuz ve bölünmüş sosyal iklimi körüklemenin tehlikeli sonuçları olabilir” dedi.



‘HER ŞEYE HAZIRIZ’



ABD’nin uyarısının hemen ardından Alman hükümeti, Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) kapsamında Bosna Hersek’e asker göndereceğini açıkladı. Batı Balkanların istikrarına yönelik endişeler üzerine atılan bu adım ile ilk etapta 50 asker 2012’de ayrıldıkları bölgeye geri dönecek. EUFOR Sözcüsü Yüzbaşı Seamus Shannon, sıcak olay yaşanma riskine dair sorularımıza yanıt vermekten kaçınarak, “Bosna Hersek’te yaşanabilecek her türlü gelişmeye tepki vermeye hazır olduklarını” söyledi. Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlaması için çalışmaya devam ettiklerini, Bosna Hersek hükümetini desteklediklerini ekledi.

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İHTİLAFA İZİN VEREMEYİZ

Tansiyonun arttığı bir dönemde Saraybosna’da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım” dedi. Önceki günkü ziyareti kapsamında Çavuşoğlu, mevkidaşı Bisera Turkoviç ve Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Caferoviç ile görüştü. Çavuşoğlu geçen hafta da Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul’da bir araya gelmişti. Dodik, “Bölücü söylemle barışı baltalamakla” suçlanıyor. ABD ve İngiltere halihazırda Dodik ve Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin bazı yöneticilerine yaptırım uyguluyor.