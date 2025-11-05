×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERDünya Haberleri

Bosna Hersek'te huzurevinde yangÄ±n faciasÄ±, çok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Bosna Hersek#Tuzla#Huzurevi YangÄ±nÄ±
Bosna Hersekte huzurevinde yangÄ±n faciasÄ±, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 05, 2025 01:54

Bosna Hersek'in Tuzla ÅŸehrinde bir huzurevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

Haberin DevamÄ±

Yerel medyadaki haberlere gÃ¶re, akÅŸam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija ÅŸehirlerinden ekipler, yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesine destek verdi.

Bosna Hersekte huzurevinde yangÄ±n faciasÄ±, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

YangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilirken, yaralÄ± olarak kurtarÄ±lan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Bosna Hersekte huzurevinde yangÄ±n faciasÄ±, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ekipler, kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

Â

Bosna Hersekte huzurevinde yangÄ±n faciasÄ±, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Bosna Hersekte huzurevinde yangÄ±n faciasÄ±, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Bosna Hersek#Tuzla#Huzurevi YangÄ±nÄ±

BAKMADAN GEÇME!