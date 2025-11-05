Haberin DevamÄ±

Yerel medyadaki haberlere gÃ¶re, akÅŸam saatlerinde Tuzla'da bir huzurevinde henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Tuzla'daki itfaiye ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra Srebrenik, Zivinice, Lukavac ve Kalesija ÅŸehirlerinden ekipler, yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesine destek verdi.

YangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilirken, yaralÄ± olarak kurtarÄ±lan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin de hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ekipler, kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

