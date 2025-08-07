×
Bosna Hersek’te gerilim, Dodik görevden alındı

#Bosna Hersek#Milorad Dodik#Gerginlik
Bosna Hersek’te gerilim, Dodik görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 07:00

BOSNA Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin  Başkanı Milorad Dodik’i oy birliğiyle görevden aldı.

 CIK üyeleri, Dodik’e yönelik “Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak” suçundan şubat ayında verilen 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak kararının temyiz mahkemesince onanmasının ardından başkent Saraybosna’da toplandı. Oturumun ardından yapılan açıklamada, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen Dodik’in oy birliğiyle görevden alındığı bildirildi. Dodik’in avukatları, kararın temyize gidebileceğini belirterek, davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı. Diğer yandan itiraz süresinin ardından ülkede 90 gün içinde  erken seçimin yapılması gerekiyor.

X’ten paylaşımda bulunan Dodik gelişmeleri, “Saraybosna’dan bir saçmalık daha. Yeter artık. Vazgeçmek diye bir şey yok. Teslim olmak asla seçenek değil” diyerek yorumladı.

