Bosna Hersek’te gerilim, Dodik görevden alındı

CIK üyeleri, Dodik’e yönelik “Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak” suçundan şubat ayında verilen 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak kararının temyiz mahkemesince onanmasının ardından başkent Saraybosna’da toplandı. Oturumun ardından yapılan açıklamada, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen Dodik’in oy birliğiyle görevden alındığı bildirildi. Dodik’in avukatları, kararın temyize gidebileceğini belirterek, davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı. Diğer yandan itiraz süresinin ardından ülkede 90 gün içinde erken seçimin yapılması gerekiyor.

X’ten paylaşımda bulunan Dodik gelişmeleri, “Saraybosna’dan bir saçmalık daha. Yeter artık. Vazgeçmek diye bir şey yok. Teslim olmak asla seçenek değil” diyerek yorumladı.