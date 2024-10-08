Bosna Hersek'te 1 günlük yas

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Bosna Hersek’te, Ekim ayında yaşanan ve en az 21 kişi hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi.

Bosna Hersek dahilindeki Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesi, Sırp Cumhuriyeti (RS) Entitesi ve Brcko Özerk Bölgesi hükümetleri felakette hayatını kaybedenler nedeniyle bugünü yas günü olarak ilan etti.

Yas kararı, Bosna Hersek hükümetindeki Bosnalı Sırp bakanların devlet düzeyinde alınmasını engellemeleri nedeniyle entite hükümetleri düzeyinde ayrı ayrı alındı.

Yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi ve ülke genelinde kamuya açık alanlardaki kültür ve eğlence programlarına yasak getirildi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Felaketten etkilenen Hersek Neretva Kantonu tarafından açıklanan resmi verilere göre, 5’i Jablanica, 4’ü de Konjic şehirlerinde olmak üzere kaybolan 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ ve Slovenya’dan gelen ekipler de destek veriyor.