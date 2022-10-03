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Bosna Hersek seçimlerinde ilk sonuçlar geldi

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#Seçim#Bosna Hersek#Muhalefet
Bosna Hersek seçimlerinde ilk sonuçlar geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 00:51

Bosna Hersek’te bugün gerçekleştirilen genel seçimlere ilişkin olarak Demokratik Eylem Partisi (SDA) tarafından paylaşılan ilk veriler, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği yarışını muhalefetin ortak adayı Denis Becirovic’in önde götürdüğünü ortaya koydu.

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Gayriresmi verilere göre oyların yaklaşık yüzde 80’inin sayılmasıyla SDA lideri Bakir İzetbegoviç’in oy oranı yüzde 38’de kalırken, sol eğilimli aday Denis Becirovic’in oy oranı yüzde 56 oldu.

Anayasa tarafından “kurucu halklar” olarak tanımlanan üç halkın temsil edildiği Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesinin seçimi için gerçekleştirilen yarışı ise Zeljko Komsic önde götürüyor. SDA verilerine göre Komsic’in oy oranı yüzde 70’i geçerken, milliyetçi Hırvat partisi HDZ’nin adayı Borjana Kristo yüzde 29 seviyesinde kaldı.

Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNSD) yayınladığı verilere göre konseyin Sırp üyesi için yapılan seçimde yarışı, ayrılık yanlısı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik tarafından desteklenen Zeljka Cvijanovic önde götürüyor.

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KOMSİC, ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin mevcut Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ilk seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte seçim galibiyetini ilan etti.
Demokratik Cephe (DF) ile Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı olan ve gayriresmi sonuçlara göre rakibinden yaklaşık iki kat fazla oy alan Zeljko Komsic, kirli bir seçim kampanyası yürütmeyi reddettiklerini ve insanların temsil ettikleri fikirlere oy verdiklerini söyledi.

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk resmi sonuçların gece yarısı açıklanması bekleniyor.

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#Seçim#Bosna Hersek#Muhalefet

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