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Bosna Hersek için savaş sonrası en büyük tehdit!

#Bosna Hersek#Christian Schmidt#Dünya
Bosna Hersek için savaş sonrası en büyük tehdit

Bosna Hersek'in Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Sırp ayrılıkçıların kendi ordularını oluşturma girişimlerinden dolayı çatışma tehdidinin geri döndüğüne dikkat çekti ve 'Bosna Hersek dağılabilir' uyarısında bulundu. Schmidt hazırladığı raporda Bosna'nın “savaş sonrası dönemin en büyük varoluşsal tehdidi” ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

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Almanyalı eski Bakan ve BM'nin Bosna Hersek'teki baş temsilcisi Christian Schmidt, BM için hazırladığı raporda ülkenin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve çatışmaların yeniden çıkmasının artık çok gerçek bir ihtimal olduğunu yazdı.

SIRP AYRILIKÇILAR KENDİ ORDULARINI OLUŞTURURSA...

Guardian Gazetesi'nin detaylarını aktardığı raporda, Bosna-Hersek'in yüksek temsilcisi Schmidt, Sırp ayrılıkçıların ulusal silahlı kuvvetleri ikiye bölerek kendi ordularını yeniden oluşturma tehditlerini gerçekleştirmeleri durumunda yeni bir savaşa doğru kaymayı durdurmak için ülkede daha fazla uluslararası barış gücünün olması gerektiğini belirtti.

SAVAŞ SONRASI DÖNEMİN EN BÜYÜK TEHDİDİ

Schmidt, Ağustos ayında göreve başlamasından bu yana yazdığı ilk raporunda, Bosna'nın “savaş sonrası dönemin en büyük varoluşsal tehdidi” ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Bosna Hersek için savaş sonrası en büyük tehdit

SIRP LİDER TEHDİT ETTİ: ARKADAŞLARIMIZ VAR

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik geçtiğimiz ay devlet düzeyindeki kurumlardan ve ulusal ordudan çekilerek kendi ordularını kurma niyetleri olduğunu söylemişti. Dodik yaptığı açıklamada ayrıca Bosna ordusunun Sırp Cumhuriyeti bölgesinden çekilmeye zorlayacaklarını ve batının askeri müdahaleye kalkışması halinde kendisine destek sözü veren "arkadaşları" olduğunu açıklamıştı.

HALK TEDİRGİN

Dodik'in Dayton Barış Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söylemesi, ülkedeki siyasi krizin tuzu biberi oldu.

Bosna Hersek'te binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan savaşın ardından Dodik'in çatışmaları gündeme getirecek açıklamalar yapması halk arasında da endişe yarattı.

ÇATIŞMALAR ÇIKABİLİR

Schmidt, Cuma günü BM genel sekreteri António Guterres'e sunduğu raporda, Bosna ulusal kolluk kuvvetleri ile Bosnalı Sırp polisi arasında çatışmalar yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Schmidt, ayrıca Dodik'in eylemlerinin yalnızca ülkenin ve bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atmakla kalmayıp, uluslararası toplum tarafından yanıtlanmadığı takdirde Dayton Barış anlaşmasını da ihlal edeceğini belirtti.

AB VE ABD'DEN BOSNA HERSEK'İN EGEMENLİĞİNE DESTEK

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Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzetbegoviç de ülkenin güçlü bir savunma sanayisine sahip olduğuna işaret ederek "Kendi tüfeğimizi ürettik ve oldukça hızlı bir şekilde 100 ila 200 bin askeri silahlandırabilecek durumdayız. İHA'larımız ise geliştirme aşamasında." diye konuştu.

İzetbegoviç, Sırpların maceracı ve istikrarsızlaştırıcı tutumuna Boşnakların ve Hırvatların ortaklaşa karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Matthew Palmer ve Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) Müdürü Angelina Eichhorst, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ifade etti.

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OYLAMA BU HAFTA

Tüm bu tartışmalar sürerken, BM Güvenlik Konseyi bu hafta 700 kişilik barış gücünün ülkede bir yıl daha kalıp kalmayacağını belirleyecek olan oylamayı gerçekleştirecek. 

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#Bosna Hersek#Christian Schmidt#Dünya

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