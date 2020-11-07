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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Tegeltija Kovid-19'a yakalandı

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Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Tegeltija Kovid-19'a yakalandı
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 Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bakanlar Konseyinden yapılan açıklamada Tegeltija'nın test sonucunun pozitif çıktığı ve hastalığın hafif seyrettiği bildirildi.

Tegeltija'nın kendisini evinde tecrit altına aldığı kaydedilen açıklamada, salgının yayılmasını önlemek adına gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Bosna Hersek'te daha önce Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Milos Lucic ve Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç de Kovid-19'a yakalanmıştı.

Bosna Hersek'te bugüne kadar 59 bin 427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 1459 kişi hayatını kaybetti.

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