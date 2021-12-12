Bosna çatırdıyor: Sırp meclisi ayrılığı onayladı

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Bosna-Hersek’te Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgenin ayrılığını savunan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi olarak da görev yapan Milorad Dodik, oylamayı ‘tarihi bir dönüm noktası’ olarak niteleyerek “RS’nin bağımsızlığı için bir fetih anıdır” dedi.

Ancak muhalifler, “Aceleci” olarak değerlendirdikleri Dodik’in kararının yeni çatışmalara yol açabileceğini belirtti. Muhalif Sırp vekillerden Mirko Sarovic, “Bir savaş olmadan orduyu bölmek saplantılı bir durum. (Dodik’e hitaben) Gittiğiniz yol, RS için tehlikeli bir yol. Sizi bu yolda takip edemeyiz” diye konuştu.

YÜZÜNÜ RUSYA’YA DÖNDÜ

Kararın ardından ülkedeki ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya büyükelçilikleri, dün yayınladıkları ortak açıklamada, oylamayı “tansiyonu yükseltici bir adım” olarak niteledi. Geçmişte Batının desteklediği bir isim olan Milorad Dodik, son yıllarda ulusalcı kimliğiyle ayrılığı savunuyor. Washington yönetimi, 62 yaşındaki Dodik’e yönelik seyahat yasağı getirerek, ABD’deki mal varlığını dondurmuştu. Dodik, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya gelmiş, Kremlin Sarayı da Dodik’i desteklediklerini duyurmuştu.

BİLGİ NOTU

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1992-95 arasındaki Bosna savaşında 100 binden fazla kişi ölmüş, 2 milyon kadar insan göç etmek durumunda kalmıştı.