Boşanmanın nedeni ‘sevgisiz’lik

Haberde ayrıca Melinda Gates’in kocasının, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile ilişkisinden rahatsız olduğu ve boşanmayı 2019’dan beri düşündüğü de yer alıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara