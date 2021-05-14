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Boşanmanın nedeni ‘sevgisiz’lik
MIcrosoft’un kurucusu Bill Gates, ‘sevgisiz’ bir evliliği olduğunu söyledi. New York Post gazetesinin haberine göre Bill Gates, birlikte golf oynadığı yakın arkadaşlarına evliliklerinin ‘sevgisiz’ olduğunu ve ‘bir süredir ayrı hayatlar yaşadıklarını’ söylemiş.
Haberde ayrıca Melinda Gates’in kocasının, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile ilişkisinden rahatsız olduğu ve boşanmayı 2019’dan beri düşündüğü de yer alıyor.
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