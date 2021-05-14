MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBoşanmanın nedeni ‘sevgisiz’lik
GeriDünya Boşanmanın nedeni ‘sevgisiz’lik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 14.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boşanmanın nedeni ‘sevgisiz’lik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boşanmanın nedeni ‘sevgisiz’lik

MIcrosoft’un kurucusu Bill Gates, ‘sevgisiz’ bir evliliği olduğunu söyledi. New York Post gazetesinin haberine göre Bill Gates, birlikte golf oynadığı yakın arkadaşlarına evliliklerinin ‘sevgisiz’ olduğunu ve ‘bir süredir ayrı hayatlar yaşadıklarını’ söylemiş.

Haberde ayrıca Melinda Gates’in kocasının, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile ilişkisinden rahatsız olduğu ve boşanmayı 2019’dan beri düşündüğü de yer alıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi