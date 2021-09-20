Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eda Erdemin 3’üncülük forması Ajda Pekkan’daEda Erdem'in 3’üncülük forması Ajda Pekkan’da!#Ajda Pekkan
Delta etkisi: Japonyadan flaş aşı kararıDelta etkisi: Japonya'dan flaş aşı kararı!#Koronavirüs
Seyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeni dava açmıştı... Dosyası Adli Tıp’taSeyfi Dursunoğlu’nun iki yeğeni dava açmıştı... Dosyası Adli Tıp’ta!#Seyfi Dursunoğlu
Son dakika: Kayıp karavan kızı Gabbyden acı haber... FBI haberi doğruladıSon dakika: Kayıp 'karavan kızı' Gabby'den acı haber... FBI haberi doğruladı!#Gabrielle Petito
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayrama flaş tepki Eyvallah dedi, sahadan çıktıSon Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayram'a flaş tepki! 'Eyvallah' dedi, sahadan çıktı#Galatasaray
Son dakika... Altın fiyatlarında önemli hareketSon dakika... Altın fiyatlarında önemli hareket#Altın
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu Sıcaklıklar aniden düşüyor... Harita paylaşıldıSon dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! Sıcaklıklar aniden düşüyor... Harita paylaşıldı#Meteoroloji
Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi Güntekin Onayın Jose Sosa şaşkınlığıBaşakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi? Güntekin Onay'ın Jose Sosa şaşkınlığı#Fenerbahçe
Bahçeli: Gazilik teklifimizin arkasındayızBahçeli: Gazilik teklifimizin arkasındayız#Devlet Bahçeli
32 ülkeye yerli kutu32 ülkeye yerli kutu#Kutu
HABERLERDünya Haberleri

Boş tartışma

#Ekrem İmamoğlu#Kathimerini#Kostas Bakoyanis
Boş tartışma
Yorgo KIRBAKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina ziyareti öncesi Yunan Kathimerini gazetesine konuştu.

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yeğeni Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis’in daveti üzerine yarın Yunanistan’ın başkentini ziyaret edecek olan İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı sorulunca “Bu konu üzerinde iktidara yakın Türk medyası zaten tepinmeyi seviyor. Yunanistan’ı da bu boş tartışmalarla meşgul etmeyelim. Benim bütün planlarım, İstanbul’u ortak akılla yönetip İstanbul’un gelmiş geçmiş en başarılı ve demokrat belediye başkanı olmaktır” dedi. İmamoğlu mülteci sorunu konusunda da “İstanbul dünyada en çok sığınmacıyı barındıran metropol oldu. Verilerimize göre 1.6 milyon, kayıt dışı olanlarıyla birlikte 2 milyonu aşan bir sayı ile karşı karşıyayız. Böylesi bir kitleye bir kentin ve belediyenin kaynakları ile hizmet vermek mümkün değil. Bu yükün bedelini kentte yaşayan herkes ödüyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Kathimerini#Kostas Bakoyanis