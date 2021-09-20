Boş tartışma

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yeğeni Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis’in daveti üzerine yarın Yunanistan’ın başkentini ziyaret edecek olan İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı sorulunca “Bu konu üzerinde iktidara yakın Türk medyası zaten tepinmeyi seviyor. Yunanistan’ı da bu boş tartışmalarla meşgul etmeyelim. Benim bütün planlarım, İstanbul’u ortak akılla yönetip İstanbul’un gelmiş geçmiş en başarılı ve demokrat belediye başkanı olmaktır” dedi. İmamoğlu mülteci sorunu konusunda da “İstanbul dünyada en çok sığınmacıyı barındıran metropol oldu. Verilerimize göre 1.6 milyon, kayıt dışı olanlarıyla birlikte 2 milyonu aşan bir sayı ile karşı karşıyayız. Böylesi bir kitleye bir kentin ve belediyenin kaynakları ile hizmet vermek mümkün değil. Bu yükün bedelini kentte yaşayan herkes ödüyor” dedi.