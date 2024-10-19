Borsa düşünce antidepresan kullanımı artıyor

Haberin Devamı

ABD’nin Indiana eyaletindeki Ball State Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yürütülen çalışma, hisse senedi fiyatlarının düşmesinin antidepresan reçetelerinde belirgin bir artışa neden olduğunu saptadı. Araştırmacılar, 50 bin nüfuslu şehirler ve çevresindeki kasabaları kapsayan yaklaşık 300 metropolde 2 yıl boyunca yerel hisse senedi fiyatlarındaki değişiklikleri ve antidepresan reçetelerinin sayısını izledi.

EN ÇOK 46-55 YAŞ

Hisse senedi fiyatları iki haftalık bir süre içinde yaklaşık yüzde 12.8 düştüğünde, antidepresan reçetelerinin ortalama yüzde 0.42 artığını buldular. Benzer bir ilişki daha küçük hisse senedi fiyatı düşüşlerinde de görüldü. Hisse senedi fiyatları yaklaşık %6.4 düştüğünde, antidepresan reçeteleri yüzde 0.21 arttı. Araştırmada söz konusu değişiklikten en çok etkilenenlerin 46 ila 55 yaş arasındakiler olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

TEDAVİ İHTİYACI ARTIYOR

Araştırmada ayrıca hisse senetlerindeki düşüşün, psikoteknik tedavilere başvuru sayısını artırdığı görüldü. Bulgulara göre hisse senedi fiyatları iki haftalık bir süre içinde yaklaşık yüzde 12.8 düştüğünde, psikoterapi ziyaretlerinin sayısı yaklaşık yüzde 0.32 arttı. Ayrıca, hisse senedi getirileri ile uykusuzluk, peptik ülser, karın ağrısı, madde bağımlılığı ve miyokard enfarktüsü gibi depresyonla ilişkili belirli hastalıklar arasında bir korelasyon tespit edildi.